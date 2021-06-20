В Зубцовском районе мошенник облапошил знакомого

Мошенник продал металлоискатель. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Зубцовское отделение полиции обратился местный житель с жалобой на своего знакомого. Он рассказал, что мужчина одолжил у него металлоискатель стоимостью 20 000 рублей, для поиска сокровищ, но не вернул. А затем и вовсе перестал выходить на связь.

Полицейские поехали в деревню Щеколдино, где и произошло преступление.

В итоге 32-летний злоумышленник признал свою вину и рассказал, что произошло.

Одолжив у товарища металлоискатель, он продал его за 12 000, а деньги потратил в своё удовольствие. Сначала он под надуманными предлогами тянул время, отнекиваясь от отдачи, а затем решил никак не реагировать на звонки потерпевшего.

Полицейские квалифицировали его действия, как мошенничество. Он может расстаться со свободой на 5 лет.