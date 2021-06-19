На трассе М-10 в Тверской области в ДТП пострадали три человека

В ДТП в Тверской области пострадали трое Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 июня три автомобиля столкнулись на 135-м км+920 м трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

31-летняя женщина на автомобиле "Хендэ" нарушила правила, выехала на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с "ВАЗ-2114". 27-летний водитель "ВАЗа" потерял управление и врезался с стоящую на обочине "Ладу Гранта".

Пострадала виновница аварии. Девушка ушибла глаз и от госпитализации отказалась. Водитель и пассажир "ВАЗа" получили рваные раны кожных покровов и были доставлены в горбольницу №4. В "Гранте" пострадавших нет.