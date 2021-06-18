Автостраховщики-мошенники подделывали документы, чтобы получать выплаты в Тверской области

Мошенники обманывали страховые компании Фото: Анастасия Осипова

В Тверской области полицейскими установлен факт мошенничества в сфере автострахования.

Трое жителей Тверской области в возрасте от 30 до 51 года инсценировали ДТП, чтобы получать страховые выплаты. Для этого они привлекли своих знакомых – владельцев автомобилей.

После оформления поставных ДТП подозреваемые обращались в страховые компании и незаконно получали страховые выплаты. Ущерб составил более 230 000 рублей.

Все задержанные допрошены и в содеянном сознались. По ч. 2 статьи 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет заключения.