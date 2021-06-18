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Происшествия18 июня 2021 19:19

Автостраховщики-мошенники подделывали документы, чтобы получать выплаты в Тверской области

Ущерб составил 230 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мошенники обманывали страховые компании

Мошенники обманывали страховые компании

Фото: Анастасия Осипова

В Тверской области полицейскими установлен факт мошенничества в сфере автострахования.

Трое жителей Тверской области в возрасте от 30 до 51 года инсценировали ДТП, чтобы получать страховые выплаты. Для этого они привлекли своих знакомых – владельцев автомобилей.

После оформления поставных ДТП подозреваемые обращались в страховые компании и незаконно получали страховые выплаты. Ущерб составил более 230 000 рублей.

Все задержанные допрошены и в содеянном сознались. По ч. 2 статьи 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет заключения.