Под Тверью проложат дорогу к строящемуся корейскому заводу

Под Тверью проложат дорогу к строящемуся заводу. Фото: ПТО

18 июня заседании президиума регионального правительства принято решение о выделении средств на строительство подъездной дороги к новому заводу известной корейской компании по производству кондитерской продукции.

При поддержке региона под завод был выделен земельный участок рядом с трассой М-10. Подъездная дорога к предприятию включена в региональную программу дорожных работ.

- Реализация проекта даст тверскому региону большой объем производства, грузооборот, налоговые отчисления. Это значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Строительство завода планируется завершить в апреле 2022 года. Там будет создано 355 рабочих мест.