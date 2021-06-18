Спасатели контролируют места несанкционированных купаний в Твери

Спасатели патрулируют территории водоемов Фото: Степан КАМЕНЕВ

На водоемах Твери ведется ежедневное патрулирование зон отдыха горожан. На особом контроле находится порядка 15 километров береговой линии - это территории специально оборудованные и несанкционированные, но популярные у отдыхающих.

Около 20 несанкционированных мест могут представлять опасность для жизни и здоровья отдыхающих. На таких нелегальных пляжах выставлены знаки о запрете купания.

На местах работают спасатели ГИМС МЧС России по Тверской области. Спастели взаимодействуют с полицией для пресечения пребывания на водоемах лиц в нетрезвом состоянии.

Для предотвращения захода в зону возможного купания квадроциклов и моторных лодок выставлены буйки и ограждения.