В детских садах Твери и Весьегонска проверили качество крупы

Для питания детей использовали некачественные крупы Фото: архив "КП"

Образцы круп, предназначенных для питания детей, были отобраны специалистами Россельхознадзора в детских садах Твери и Весьегонска.

По результатам проверски Тверской межобластной ветлабоаторией в двух пробах крупы рисовой из Краснодарского края установлены несоответствия требованиям ГОСТ по показателям «металломагнитная примесь», «доброкачественное ядро» и «сорная примесь».

В пшене из Саратовской области выявлены вредители хлебных запасов (мельничная огнёвка), а в пшене, произведенном в Москве, испорченные ядра.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства.