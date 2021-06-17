Жителю Торжка в Тверской области дали по голове и отняли телефон

На месте происшествия мужчина дал показания Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 38-летний житель Торжка. Мужчина рассказал, что в районе улицы Мира неизвестный мужчина ударил его по голове. Потерпевший потерял ориентацию в пространстве и упал, а нападавший еще несколько раз его ударил, отнял телефон и деньги и скрылся. Ущерб составил 2 500 рублей.

Полицейские начали розыск и вышли на подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Торжка, ранее он уже привлекался к ответственности за разбой.

Мужчина задержан и дал показания. За разбой он может отправиться в тюрьму на 10 лет. Ведется следствие.