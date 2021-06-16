В Тверской области 16 июня коронавирусом заразились 95 человек

В Тверской области увеличивается количество заболевших коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии, на 16 июня 2021 года, выявили 43 463 случая заражения COVID-19. 95 новых зараженных за сутки.
Выздоровели 40 671 жителей региона (+41 за сутки).
Изолировано 1659 больных (+49).
Умерли 1133 человек (+5 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 219 заболевших (+33 за последние сутки).
Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:
Конаковском районе - 3189 (+18),
Ржеве - 2363 (+7),
Вышневолоцком городском округе - 2281 (0),
Калининском районе - 1792 (+3),
Кимрах - 1707 (+5),
Торжке - 1676 (+2),
Бологовском районе - 1086 (0).
Прививку от коронавируса сделали 146 221 человек, за последние сутки – 1 298 человек.
За весь период в регионе проведено 751 841 лабораторное исследование на коронавирус, за последние сутки – 1 748.