В Тверской области 16 июня коронавирусом заразились 95 человек

В Тверской области увеличивается количество заболевших коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии, на 16 июня 2021 года, выявили 43 463 случая заражения COVID-19. 95 новых зараженных за сутки.

Выздоровели 40 671 жителей региона (+41 за сутки).

Изолировано 1659 больных (+49).

Умерли 1133 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 219 заболевших (+33 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3189 (+18),

Ржеве - 2363 (+7),

Вышневолоцком городском округе - 2281 (0),

Калининском районе - 1792 (+3),

Кимрах - 1707 (+5),

Торжке - 1676 (+2),

Бологовском районе - 1086 (0).

Прививку от коронавируса сделали 146 221 человек, за последние сутки – 1 298 человек.

За весь период в регионе проведено 751 841 лабораторное исследование на коронавирус, за последние сутки – 1 748.