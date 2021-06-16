В Твери увеличат коечный фонд в ковидных госпиталях

Губернатор поручил увеличивать коечный фонд инфекционных госпиталей. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поручил при необходимости оперативно увеличивать коечный фонд в инфекционных госпиталей, а также сформировать необходимый запас лекарств в медучреждениях и аптеках.

Эпидемиологическая ситуация в Верхневолжье рассмотрена на заседании оперштаба, которое 16 июня провел губернатор Игорь Руденя.

По словам медиков, в так называемую третью волну распространения инфекции отмечается рост заболевания у людей от 30 лет. По информации, предоставленной медучреждениями, все пациенты с тяжелым течением коронавируса - это невакцинированные граждане.

При первых признаках вирусного инфекционного заболевания жители Тверской области должны обращаться к участковым терапевтам или в центры амбулаторной помощи (ЦАПы). Это позволит максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса и предотвратить распространение инфекции.