В Твери открылась выставка миниатюрных моделей архитектурных сооружений из пластилина

Алексей Русс увлекается моделированием из пластилина с раннего детства. Фото: www.mbstver.ru

Выставка миниатюрных моделей различных архитектурных сооружений открылась в тверской "Герценке". Модели целиком выполнены из пластилина.

Автор выставки - воспитанник Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Алексей Русс.

Моделированием из пластилина он увлекается с раннего детства. Алексей воссоздал более 30 замков и чудес света из игры "Age of Empires 2" и 20 моделей танков.

Выставку можно посмотреть до 15 июля в холле детского зала Центральной городской библиотеки имени Герцена на Тверском проспекте, 5.