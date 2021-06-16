Восемь улиц с грунтовым покрытием отремонтировали в Твери

В Твери выравнивают и укрепляют грунтовые дороги Фото: администрация Твери

В Твери, в рамках кампании по ремонту дорог, ведутся работы по укреплению дорожного покрытия асфальтобетонным гранулятом - вторичным сырьем, снятым с магистральных улиц. Его выравнивают с помощью тяжелой техники.

За минувшую неделю гранулятом укрепили и выровняли восемь улиц общей площадью порядка 8 000 квадратных метров: проезд под Волоколамским путепроводом в микрорайоне "Южный", проезд к больнице №7, улицы Красного Октября, 2-я Лазо, Народная, 4-й Южный проезд, грунтовые обочины улицы Освобождения и Сахаровского шоссе. Работы продолжаются на грунтовых дорогах в посёлке им. Крупской.

- Удовлетворительное состояние дорог, в зависимости от трафика и погодных условий, может сохраняться до двух лет, - отмечают в администрации города.