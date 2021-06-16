Мужчину и женщину из Твери оштрафовали за пропаганду в соцсети

Мужчина и женщина оштрафованы по решению суда Фото: Степан КАМЕНЕВ

В одной из социальных сетей 33-летняя тверичанка разместила изображения, пропагандирующие деструктивное движение, которое решением Верховного Суда Российской Федерации признано экстремистским.

В другой социальной сети 64-летний мужчина опубликовал комментарий, содержащий высказывания, выражающие негативную оценку человека по признаку расы и национальности.

- В отношении жителей областного центра составлены протоколы по фактам совершения ими административных правонарушений, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Мужчина и женщины оштрафованы судом, но еще могут обжаловать решение.