Хлебопёкам в Тверской области возместят часть затрат на приобретение сырья

Хлебопёкам возместят часть затрат. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

16 июня на заседании правительства Тверской области приняты решения по поддержке предприятий хлебопекарной промышленности и агропромышленного комплекса.

- Нам важно оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, это рабочие места для жителей области. Данная мера направлена на то, чтобы хлебопёки и производители молока откликнулись и не повышали цены на продукцию, - отметил губернактор Игорь Руденя.

Хлебопёкам возместят часть затрат, связанных с приобретением сырья. Для малых и средних предприятий отрасли размер ставки субсидии повышен с 3 рублей до 5 рублей за 1 килограмм произведенных хлебобулочных изделий недлительного хранения.

Для крупных предприятий, чей годовой произведённый объем хлебобулочных изделий недлительного хранения превышает 5 тыс. тонн при расчете субсидии будут применять ставку 2,5 рубля.

Получателями субсидии могут стать 25 хлебозаводов Твери, Вышнего Волочка, Торжка, Калязина, Нелидово, Оленино, Спирово, Максатихи, Бологое, Западной Двины и других территорий.