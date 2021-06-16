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Происшествия16 июня 2021 16:07

16-летний подросток нашёл карту и подбил товарищей потратить чужие деньги в Твери

На молодых людей завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Возбуждено и расследуется уголовное дело

Возбуждено и расследуется уголовное дело

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей Твери 17-ти и 16-ти лет, а также их 21-летнего товарища. Парней подозревают в краже денег с банковской карты.

В октябре прошлого года 16-летний подросток нашел в Твери банковскую карту и предложил своим знакомым потратить чужие деньги и купить продукты. Молодые люди оплатили картой покупки на сумму 2 885,35 рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.