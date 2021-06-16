Прицеп к автомобилю пытался продать мошенник жителям Тверской области

Мошенник обманывал доверчивых жителей Тверской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 58-летний мужчина из Спирово и сообщил, что на сайте нашел объявление о продаже прицепа к легковому автомобилю. Продавец представился Игорем и попросил аванс за товар. Покупатель перевел 29 500 рублей, а продавец перестал отвечать на звонки.

Жертвой мошенника стала и 55-летняя жительница Бологое. Лжепродавцу по имени Игорь она перевела 20 000 рублей, но товар так и не получила.

Полицейским удалось вычислить злоумышленника по номеру телефона. Им оказался 27-летний житель города Владимира. Имя Игорь было ненастоящим.

Подозреваемый сознался в двух эпизодах и вернул деньги пострадавшим. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.