Фальсифицированный сыр завезли в магазины Ржева Тверской области

Сыр с растительными стеринами выявили в ходе проверки Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пробы сыра были отобраны в одном из магазинов Ржева специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

В ходе проверки в Тверской межобластной ветлабории установлено, что сыр "Сметанковый" имеет в составе растительные стерины: бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин.

Молочный продукт произведен комбинатом в Брянской области.

Результаты проб направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.