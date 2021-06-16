Фальсифицированный сыр завезли в магазины Ржева Тверской области

Сыр с растительными стеринами выявили в ходе проверки
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Пробы сыра были отобраны в одном из магазинов Ржева специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
В ходе проверки в Тверской межобластной ветлабории установлено, что сыр "Сметанковый" имеет в составе растительные стерины: бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин.
Молочный продукт произведен комбинатом в Брянской области.
Результаты проб направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.