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Общество16 июня 2021 10:38

Суд обязал алиментщика выплатить неустойку в Тверской области

С должника взыщут 27 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина выплатит 27 000 рублей

Мужчина выплатит 27 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру обратилась мать двоих детей, проживающая в Кувшиновском районе. Женщина сообщила, что отец детей не исполняет обязанности по выплате алиментов.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что мужчина не платит уже несколько месяцев.

Прокурор обратился с иском в суд о взыскании с ответчика в пользу несовершеннолетних неустойки от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, в размере более 27 000 рублей.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.