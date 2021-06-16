Суд обязал алиментщика выплатить неустойку в Тверской области

Мужчина выплатит 27 000 рублей
Фото: Валерий РОМАНОВ
В прокуратуру обратилась мать двоих детей, проживающая в Кувшиновском районе. Женщина сообщила, что отец детей не исполняет обязанности по выплате алиментов.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что мужчина не платит уже несколько месяцев.
Прокурор обратился с иском в суд о взыскании с ответчика в пользу несовершеннолетних неустойки от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, в размере более 27 000 рублей.
Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.