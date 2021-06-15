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Экономика15 июня 2021 18:59

На пути от производителя до прилавка мясо птицы в Тверской области дорожает в полтора раза

Тверьстат рассказал, как складывается цена на один из самых популярных товаров
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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В Тверской области сельскохозяйственные производители продают птицу в среднем за 105 руб. 87 коп. за килограмм живого веса.

В Тверской области сельскохозяйственные производители продают птицу в среднем за 105 руб. 87 коп. за килограмм живого веса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статистическое ведомство подсчитало, как меняется цена на мясо птицы за путь от производителя до прилавка розничного магазина.

"Сначала цены формируются сельхозпроизводителями за килограмм продукции в живом весе. Затем продукция поступает на промышленную переработку, закупается организациями торговли. И только после этого поступает на прилавок", - объясняют специалисты.

В Тверской области сельскохозяйственные производители продают птицу в среднем за 105 руб. 87 коп. за килограмм. После промышленной переработки цена за кило вырастает до 129 руб. 76 копеек. Торговые организации покупают птицу уже по цене 137 руб. 53 коп. И выкладывают на прилавок в среднем за 156 руб. 67 коп.

Получается, что за путешествие от производителя до прилавка мясо птицы дорожает в 1,48 раза (цены представлены за апрель 2021 года).

Графика: Тверьстат.

Графика: Тверьстат.