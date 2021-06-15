Без малого 30 тысяч пассажиров перевёз автобус "Ржев - Ржевский мемориал" за полгода

Синий автобус возит пассажиров к мемориалу из Ржева. Белый - курсирует к памятнику из Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

Из Ржева к Ржевскому мемориалу Советскому солдату ездит специальный автобусный рейс №455. За полгода своего существования автобус "Ржев - Ржевский мемориал" перевёз 29 985 пассажиров.

Чаще всего из Ржева к мемориалу ездили в майские праздники, тогда маршрутом воспользовались около 6 тысяч человек.

Автобус №455 "Ржев - Ржевский мемориал" - это автобус среднего класса ЛИАЗ-4292. Он ничем не отличается от других машин, работающих в обновлённой транспортной системе под брендом "Транспорт Верхневолжья". Автобус курсирует 18 раз в день с 6.05 до 19.35.

Расплатиться в нём можно наличными, картой "Волга", посредством QR-кода или бесконтактной банковской картой. На маршруте действительны все льготы, предусмотренные в Ржевском районе.