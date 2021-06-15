Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 14:16

Из-за прорыва водопровода жители поселка в Тверской области остались без воды

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители поселка больше суток сидели без воды

Жители поселка больше суток сидели без воды

Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки соблюдения обслуживающей организацией требований законодательства о водоснабжении вявлены нарушения.

Установлено, что в связи с порывом водопровода на улице М. Огаркова в поселке Молоковожители остались без холодной воды на период более 24 часов.

В целях устранения допущенных нарушений руководителю юридического лица внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и выписан штраф.