Из-за прорыва водопровода жители поселка в Тверской области остались без воды

Жители поселка больше суток сидели без воды Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратурой Молоковского района в ходе проверки соблюдения обслуживающей организацией требований законодательства о водоснабжении вявлены нарушения.

Установлено, что в связи с порывом водопровода на улице М. Огаркова в поселке Молоковожители остались без холодной воды на период более 24 часов.

В целях устранения допущенных нарушений руководителю юридического лица внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и выписан штраф.