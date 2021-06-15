В Тверской области ускорилась убыль населения

В первом квартале 2021 года в регионе умерли 8975 человек, а родились 3010. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области продолжает снижаться рождаемость и расти смертность. С января по апрель 2021 года в регионе умерли 8975 человек (или 22 человека на тысячу населения). За аналогичный период прошлого года в Тверской области было зарегистрировано 6989 смертей (или 16,8 на тысячу населения).

Родились в первом квартале 2021 года 3010 детей. Это на 187 младенцев меньше, чем в прошлом году.

Естественная убыль населения с января по апрель текущего года составила 14,6 человека на тысячу населения (в аналогичном периоде прошлого года естественная убыль - 9,1 человека на тысячу населения).

Напомним, по статистике Росстата, в прошлом году число умерших в Тверской области превысило число родившихся в 2,3 раза.