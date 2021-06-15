В Твери на стройплощадке парка «Россия – Моя история» прокладывают водопровод

Один из видов парка в проекте. Графика: ПТО

На набережной реки Лазури на площадке бывшего троллейбусного парка и будущего мультимедийного парка «Россия – Моя история» идут работы по обустройству фундамента, устройству сетей водопровода и водоотведения, каналов для кабелей электроснабжения. Задействовано 126 рабочих и 22 единицы техники. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Как ранее сообщал губернатор Игорь Руденя, в парке планируется создать четыре мультимедийные зоны. Они будут посвящены истории нашей страны и, в том числе, отдельно - Верхневолжья.

Подобные проекты с подачи Президента РФ уже реализованы в 23 городах России.

К созданию интересного и уникального контента о Верхневолжье привлечены известные историки, краеведы, исследователи тверского края.

В дальнейшем на этой площадке также запланировано разместить офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, создать открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал.