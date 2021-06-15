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Происшествия15 июня 2021 10:26

Кражу из дачного дома совершили жители Тверской области

Ущерб составил 100 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников разыскала полиция

Злоумышленников разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 58-летний мужчина и пояснил, что из его дачного дома в деревне Бежецкого района украли ноутбук, бензопилу, бензотриммер и мотор от бензобура.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска личности злоумышленников были установлены. Ими оказались двое жителей Тверской области 1999 года рождения.

Фигуранты сознались в содеянном. Похищенное они продали, а деньги потратили. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.