В Тверской области мужчина расплатился в кафе фальшивой купюрой

Полиция выявила злоумышленника. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Торжке в полицию обратилась заведующая одного из кафе города. Женщина в ходе инвентаризации обнаружила фальшивая купюра номиналом 5000 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов по сохранившейся видеозаписи установили человека, который расплатился фальшивкой.

Им оказался 40-летний житель Торжокского района.

- Мужчина, решив заработать «быстрые» деньги, заказал несколько поддельных банкнот через интернет-магазин. Получив посылку, он расплатился поддельной купюрой в кафе, а сдачу получил уже настоящими деньгами, - сообщила подробности пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Фигурант допрошен и помещён под домашний арест.

Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Мужчине грозит срок до восьми лет.