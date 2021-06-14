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Общество14 июня 2021 11:48

В Тверской области открыто 17,7 тысяч вакансий, самые популярные - инженеры и рабочие

В этом году работу через органы службы занятости нашли 7,5 тысяч человек
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Рабочих и инженерных вакансий в регионе более 7,9 тысяч.

Рабочих и инженерных вакансий в регионе более 7,9 тысяч.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом полугодии 2021 года уровень безработицы в Тверской области снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трудоустроились за неполные шесть месяцев порядка 7,5 тысяч человек. Такие данные предоставило Правительство региона.

В органах службы занятости на настоящий момент имеется информация о 17,7 тысячах свободных вакансий. Наиболее востребованы инженеры и рабочие - слесари, сварщики, механики, токари, электрики. (таких вакансий более 7,9 тысяч).

Около 2,7 тысячи свободных рабочих мест предлагают сферы здравоохранения, соцобеспечения, спорта. науки и образования.