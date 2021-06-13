«Отпусти мне, батюшка, грехи»: Звезда НХЛ Артемий Панарин проводит отпуск под песни тверского шансонье Михаила Круга

А что - душевно! Фото: стоп-кадр из видео instagram.com/evgeniynabeev/

Вот что значит не отрываться от народа: нападающий «Рейнджерс» и самый высокооплачиваемый российский хоккеист Артемий Панарин скромно отдыхает под песни тверского шансонье Михаила Круга.

В сети разошлось видео: звезда спорта проводит время в компании двух мужчин у себя на родине, в селе Белоусово Челябинской области. Сидят в доме, обстановка скромная: небольшая печка, деревянный стол. На столе, как водится, выпивка и невесть какая закуска - пирожки да зелёный лучок. Мужчины спокойно общаются, а на фоне играет одна из самых знаменитых песен Круга «Отпусти мне, батюшка, грехи».

Видео, ставшее вирусным, выложил у себя в инстаграм друг Артемия Панарина Евгений Набеев. Ну а что? Не всё же звёздам спорта шампанское по 500 евро за бутылку распивать и под иностранные ритмы выплясывать. Печка да песни, что б за душу брали, - ничто человеческое и игрокам НХЛ не чуждо!

Кстати, самым богатым российским хоккеистом Артемия Панарина называют не зря: в 2019 году он подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на баснословную сумму - 81,5 миллиона долларов (или по $11,6 млн за сезон).