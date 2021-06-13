Мужчина погиб на ночном пожаре в Ржеве Тверской области

Одна из комнат в квартире на втором этаже полностью выгорела. Фото: Ржев сегодня, vk.com/rzhevtv

В ночь на 13 июня в Ржеве Тверской области загорелась квартира в двухэтажном доме №71/44 по улице Октябрьской. Пожар унёс жизнь человека.

О произошедшей трагедии сообщает паблик "Ржев Сегодня". По имеющейся информации, пожарные получили сигнал о возгорании в 3:35 утра. Горела трёхкомнатная квартира на втором этаже. Одна комната успела полностью выгореть.

Тело мужчины было обнаружено при разборе пожара. Был ли это хозяин квартиры не сообщается. Предположительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём при курении.

Отметим, что курение считается одной из наиболее частых причин пожаров с погибшими. Чтобы избежать трагедии не рекомендуется курить рядом с легко воспламеняющимися материалами. Ни в коем случае нельзя курить в постели - велик риск заснуть и уронить окурок.

Не лишним также будет напомнить, что курение не только пожароопасно, но и наносит непоправимый вред здоровью. Кроме того, по мнению медиков, курильщики попадают в зону риска по заболеванию коронавирусом.