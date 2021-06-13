Сильнейший ливень с градом накрыл отдыхающих на карьерах под Тверью

Карьеры засыпало градом. Фото: Виталий КАРНАУХ

Июньская погода не перестаёт удивлять: в то время как в Твери светило солнце, на карьеры, которые находятся буквально в пятнадцати минутах езды от центра города, обрушился ливень с градом.

Видео разгулявшейся стихии очевидцы опубликовали в паблике "Живая Тверь". Люди вынуждены скрываться в автомобиле, по которому яростно молотят дождь и град.

Напомним, о том, что погода в Тверской области может испортиться сегодня уже предупреждало МЧС. В некоторых районах региона в течение суток 13 июня возможны ливневые дожди и грозы с сильным ветром.