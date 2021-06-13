Мохноногие сычи неожиданно для всех вывели птенцов в центре "Ромашка" Тверской области

Парочка сычей живёт в реабилитационном центре уже давно, но птенцов от них никто не ждал. Биологи вообще считали, что оба сыча - самки. Фото: Реабилитационный центр диких животных «Ромашка».

В Реабилитационном центре диких животных "Ромашка" большое счастье: там на свет появились птенцы мохноногого сыча - птицы, которая крайне редко размножается в неволе.

Реабилитационный центр "Ромашка" работает в Зубцовском районе Тверской области. Спасением жизней диких животных и птиц там занимаются биологи Алексей и Яна Мурашовы. Животных, которые могут после реабилитации жить и кормиться самостоятельно, они выпускают на волю. Звери и птицы, не способные жить в условиях дикой природы из-за травмы или по каким-то другим причинам, остаются в центре.

Пара мохноногих сычей в "Ромашке" обжилась давно. Самочка попала к Мурашовым много лет назад. Её вырастили люди, и жить самостоятельной жизнью она не умела. Самца три года назад доставили из Беларуси. Предыдущие хозяева его неправильно кормили, и у птицы долгое время были проблемы со здоровьем. Мурашовы вообще считали, что этот сыч - тоже самка. Ведь за два года он не издал ни звука, хотя для самцов характерно особое пение.

В общем, птенцов от этой птичьей четы, определённо, никто не ждал. И вдруг...

"В апреле этого года наш Центр огласил мелодичный и очень приятный перелив сычиной песни", - рассказывают Мурашовы. Птицы стали вести себя необычно. Одна из них засела в своём домике, а вторая начала деловито таскать туда выданных на обед мышей. Какое-то время биологи и поверить не могли, что их подопечные решили вывести потомство. Пока однажды обе птицы не покинули домик. Заглянув в него, биологи пришли в восторг.

"О, счастье! На дне лежало три яйца. И сидели два птенца. У одного уже начали пробиваться пёрышки на крыльях, а второй был совсем маленьким", - делятся своей радостью биологи.

Правда, сфотографировать птенцов не удалось - новоиспечённая пернатая мама сразу же забралась обратно в домик. Но счастья это не омрачило: фотографии - дело наживное, уверены в "Ромашке". Фотосессия наверняка состоится, когда вылупятся все птенцы и самочка начнёт покидать домик чаще.