В Тверской области за сутки прививку от коронавируса сделали 348 человек

Прививки в Тверской области делают официально разрешёнными к использованию отечественными вакцинами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 13 июня в Тверской области вакцинацию от коронавируса прошли 144 263 человека, за последние сутки прививку получили 348 человек.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону 122, через региональную электронную регистратуру, Госуслуги или по телефонам вакцинальных пунктов.

За последние сутки в Тверской области подтверждено 92 новых случая опасной болезни. Всего с начала пандемии официально зарегистрировано 43 185 случаев коронавируса. Существенно лидирует по числу заболевших Тверь (14 095 заболевших, из них 47 - за последние сутки).

Напомним также, что в Тверской области продолжает действовать масочный режим. Все обязаны носить маски или респираторы в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, культурных учреждениях и других местах массового пребывания людей.