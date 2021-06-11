В Тверской области с начала года произошло 255 квартирных краж

В УМВД озвучили статистику квартирных и дачных краж Фото: УМВД России по Тверской области

С января по май 2021 года в Тверской области произошло 255 квартирных краж. За такой же период 2020 года – 280 подобных преступлений. Также за первый квартал 2021 года совершили 40 дачных краж.

В 90% случаев преступники проникают в жилище через дверь. При этом они вскрывают замки, подбирая ключи или с помощью отмычек. Также злоумышленники могут отжимать окна.

Иногда бывает так, что хозяева вовсе не закрывают дом или квартиру, а также хранят ключи неподалёку от входа – под ковриком или в почтовом ящике.

В областном МВД посоветовали установить надёжные замки, которые заставят воров повозиться с ними. На окна, особенно на первом этаже, стоит установить решётки. Также, если есть возможность, можно поставить простейшую сигнализацию, которая отобьёт желание брать чужое имущество у непрофессиональных воров.

Начальник отдела по раскрытию имущественных преступлений УМВД по Тверской области Максим Лазарев рассказал, что в марте этого года задержали троих жителей Вышнего Волочка, которые проникали в незапертые дома или находили ключи поблизости от входа. Крали они деньги и драгоценности. Ценности изъяли, фигуранты дела находятся в суде.

Максим Юрьевич также напомнил, что нельзя ничего трогать в помещении, если обнаружили, что кто-то проникал в дом. В противном случае, можно уничтожить следы тех, кто решил позарится на чужое имущество.

По статистике, большую часть краж совершают маргиналы и рецидивисты.