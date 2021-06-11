Разбойницы из Тверской области не смогли скрыться в Екатеринбурге

Злоумышленниц этапируют в Тверь Фото: архив "КП"

Полицейские из Тверской области совместно с коллегами из Свердловской области установили местонахождение и задержали членов организованной преступной группы - двух женщин 1976 и 1983 годов рождения, обвиняемых в разбое. Злоумышленницы за совершенные преступления были объявлены в федеральный розыск.

Бандитки нападали на дома одиноких и пожилых граждан. Задержали их в Екатеринбурге.

- Следователем Следственного управления УМВД России в отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и подготовлены необходимые процессуальные документы для организации их этапирования в город Тверь, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование по уголовному делу возобновлено и продолжается. Женщин проверяют на причастность к совершению подобных преступлений на территории Тверской области и других регионов.