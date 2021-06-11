Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 19:40

"Они мне надоели": в Тверской области дедушка рассказал, почему съел домашних попугайчиков

Родственники ищут новый дом для единственной уцелевшей птички
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Домочадцы думали, что попугайчики просто улетают

Домочадцы думали, что попугайчики просто улетают

Фото: Мария ЛЕНЦ

История произошла в городе Конаково Тверской области. В местной группе девушка разместила объявление о поиске нового дома для желтенького попугайчика.

Причина расставания с питомцем небанальная. Горожанка рассказала, что остальных птичек съел ее пожилой дедушка.

- Такая плачевная ситуация получилась у нaшей семьи yже поменялось 4 попyгaя, пропaдaли все время (мы тaк считaли), недaвно взяли еще 2 попyгaйчиков волнистых, тaк вот дело в том что сегодня yвиделa, что окaзывaется это нaш дедyшкa (к словy емy зa 80) съедaет попyгaев, в прямом смысле.. Увиделa кaк он сегодня вaрил себе мясо, я его спросилa и он скaзaл, что они нaдоели емy... - написала девушка и высказала опасения за жизнь оставшегося пернатого.

В комментариях уже нашлись желающие забрать птичку. Так что, не исключено, что попугайчик найдет себе новый дом и уцелеет.