Домочадцы думали, что попугайчики просто улетают Фото: Мария ЛЕНЦ

История произошла в городе Конаково Тверской области. В местной группе девушка разместила объявление о поиске нового дома для желтенького попугайчика.

Причина расставания с питомцем небанальная. Горожанка рассказала, что остальных птичек съел ее пожилой дедушка.

- Такая плачевная ситуация получилась у нaшей семьи yже поменялось 4 попyгaя, пропaдaли все время (мы тaк считaли), недaвно взяли еще 2 попyгaйчиков волнистых, тaк вот дело в том что сегодня yвиделa, что окaзывaется это нaш дедyшкa (к словy емy зa 80) съедaет попyгaев, в прямом смысле.. Увиделa кaк он сегодня вaрил себе мясо, я его спросилa и он скaзaл, что они нaдоели емy... - написала девушка и высказала опасения за жизнь оставшегося пернатого.

В комментариях уже нашлись желающие забрать птичку. Так что, не исключено, что попугайчик найдет себе новый дом и уцелеет.