Команда ФК "Тверь" не поехала на матч в Читу и теперь может рассчитывать на медали

Команда может рассчитывать на медали по итогам дебютного сезона в профессиональном футболе Фото: fctver.com

Футбольный матч между командами ФК "Тверь" и ФК "Чита", который должен был состояться 12 июня в Чите, отменили из-за вспышки коронавируса среди игроков забайкальской команды. Соответствующее постановление выдал Роспотребнадзор Забайкальского края.

- Последнее тестирование на коронавирус выявило серию положительных результатов у футболистов и работников клуба. ФК "Чита" досрочно завершает текущий сезон из-за сложной ситуации с коронавирусом в клубе и соответствующего постановления краевого Роспотребнадзора, – передает пресс-служба ФК "Тверь" сообщение читинского клуба.

Игроки тверской команды узнали об отмене игры уже по пути в аэропорт и вернулись в Тверь.

По регламенту соревнований ФК "Тверь" получает в этом туре победу со счетом 3:0 и может рассчитывать на медали по итогам дебютного сезона в профессиональном футболе. По итогам матча "Смоленск" - "Зенит-2" 15 июня будут опрелены призовые места.