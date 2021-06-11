Игорь Руденя вручил жителям Тверской области государственные и региональные награды

В правительстве Тверской области вручили государственные и региональные награды Фото: ПТО

11 июня в Твери на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России, губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 28 жителям Верхневолжья.

Ордена Дружбы удостоен Павел Антипов, более 20 лет возглавляющий областной радиотелевизионный передающий центр.

Медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручены представителям противопожарной службы региона – полковнику Максиму Лукашевичу и старшему инструктору Константину Орлову. Медалью «За спасение погибавших» награжден сотрудник Тверского вагоностроительного завода Александр Михайлов.

Почётного знака «Слава Матери» удостоена Жанна Виноградова, которая вместе с супругом воспитывает пятерых детей.

Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» удостоена главный врач тверского Дома ребенка «Теремок» Татьяна Жомова.

Почетное звание «Заслуженный артист РФ» присвоено ведущему актеру Театра юного зрителя Андрею Иванову. Заслуженным работником культуры РФ стал мастер районного центра прикладного и художественного творчества Кимрского района Владимир Ростов. Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено тренеру тверской спортивной школы «Лидер» Александру Ежову.

Региональные почетные звания, грамоты и награды также присвоены и вручены представителям здравоохранения, культуры, образования, промышленности, сельского хозяйства, сферы строительства, торговли и услуг, муниципальной службы Тверской области.