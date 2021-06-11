В торговых центрах и гипермаркетах Твери проверяют соблюдение масочного режима

В магазинах Твери проверяют соблюдение масочного режима Фото: ПТО

В торговых центрах Твери проходят рейды по соблюдению масочного режима и мер профилактики коронавирусной инфекции.

11 июня сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области пришли с проверкой в ТЦ "РИО", гипермаркет "Лента" и ресторан быстрого питания "Макдоналдс".

- Управлением Роспотребнадзора по Тверской области проведены мониторинговые мероприятия крупных хозяйствующих субъектов города Твери. Составлены предписания о недопущении нарушений требований санитарного законодательства и постановлений Главного государственного санитарного врача России, – отметила по итогам рейда специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Тверской области Лилия Федотенко.

Накануне в прямом эфире телеканала Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя отметил, что масочный режим на территории Тверской области не отменен,а значит гражданам следует соблюдать меры защиты против коронавируса.

На 11 июня в регионе лабораторно подтверждено 88 новых случаев заболевания, всего заразившихся с начала пандемии - 43 003. Излечились 40 319 человек, за сутки 96 человек. Прививку сделали 143 174 человека, за последние сутки – 1003.