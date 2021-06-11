В Твери вручили премии в области науки и техники

В Тверской области вручили награды молодым учёным Фото: ПТО

11 июня, накануне Дня России, губернатор Игорь Руденя наградил лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники. Премия учреждена в Верхневолжье в 2020 году и вручается коллективам исследователей, молодым учёным, аспирантам и студентам.

Размер премии по каждому из направлений в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» - 100 тыс. рублей. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место размер премии составит 150 тыс. рублей, за второе – 200 тыс. рублей, за первое – 250 тыс. рублей.

Всего в 2021 году на конкурс было подано 27 заявок от Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверского государственного медицинского университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Победителями стали 14 номинантов.

Кроме того, были награждены коллективы учёных. Третье место занял коллектив ТвГУ за комплексное изучение влияния различных факторов на процессы самоорганизации и гелеобразования в цистеин-серебряных растворах. Второе место присуждено коллективу ТГСАХ за создание рабочих органов сельхозмашин для возделывания и уборки мелкосеменных культур. Первое место - у коллектива ТГМУ за разработку устройства, позволяющего ускоренно остановить кровотечение из открытых ран и артерий, которое может применяться в зонах боевых действий, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

- Ваши исследования и изобретения направлены на улучшение методов диагностики и лечения заболеваний, развитие традиционных для Тверской области отраслей сельского хозяйства, химической промышленности и приборостроения. Часть разработок уже получила практическое применение. Важно, что сегодня сильные научные школы, традиции и опыт старшего поколения сочетаются с целеустремлённостью и научной смелостью молодых учёных. Это хороший пример для молодёжи и важное условие для успешного развития тверского региона и всей нашей страны, - поздравил победителей Игорь Руденя.