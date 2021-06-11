В Тверской области расширен перечень услуг МФЦ

В Тверской области список услуг МФЦ расширен на 25 позиций Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области список услуг МФЦ расширен на 25 позиций. Теперь для граждан доступны услуги в сферах образования, земельных отношений, природопользования, социальной защиты, архитектуры и градостроительства.

В МФЦ можно оформить разрешение на охоту, заключить соглашение с охотохазяйствами, заказать экологическую экспертизу, получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объектов и др.

В сфере социальной защиты населения жители области смогут получать в МФЦ выплаты на затраты по оформлению земельных участков; субсидии на погребение; компенсации детям погибших участников Великой Отечественной войны расходов на посещение места гибели и захоронения; услуги по организации отдыха инвалидов I группы; компенсации затрат инвалидам на приобретение комплектующих к системе кохлеарной имплантации.

Также МФЦ начнут предоставлять услуги по лицензированию образовательной деятельности.

- Основная задача - внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан, - сказал губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году в Тверской области заработают еще семь филиалов МФЦ: в Краснохолмском, Лесном, Пеновском муниципальных округах, Бельском, Молоковском, Сонковском и Фировском районах.