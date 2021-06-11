Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 14:27

В праздничные выходные на дорогах Тверской области пройдет тотальный "Контроль трезвости"

Проверять водителей будут с 11 по 13 июня
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В праздничные выходыне в Тверской области госавтоинспекторы проведут профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Проверки будут проходить с 11 по 13 июня на региональных автодорогах и в районных центрах. Водители, управляющие автомобилями в состоянии алкогольного или иного опьянения, будут привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о нарушителях по телефонам дежурной части: "02" или "102" .