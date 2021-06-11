В праздничные выходные на дорогах Тверской области пройдет тотальный "Контроль трезвости"

На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В праздничные выходыне в Тверской области госавтоинспекторы проведут профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Проверки будут проходить с 11 по 13 июня на региональных автодорогах и в районных центрах. Водители, управляющие автомобилями в состоянии алкогольного или иного опьянения, будут привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о нарушителях по телефонам дежурной части: "02" или "102" .