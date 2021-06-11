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Общество11 июня 2021 13:49

Жители поселка в Конаковском районе Тверской области пожаловались на мутную воду

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Для очистки воды компания закупила дополнительное оборудование

Для очистки воды компания закупила дополнительное оборудование

Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратура в Конаковском районе проверила деятельность муниципального унитарного предприятия по вопросу качества питьевой воды. Были отобраны пробы воды на артезианской скважине и у ряда потребителей, проживающих на улице Кооперативной в поселке 1-е Мая.

В ходе лабораторных испытаний установлено, что питьевая вода не соответствует предъявляемым требованиям по показателям "мутность" и "железо".

После вынесения представления компания приобрела оборудование для очистки воды.

В отношении директора юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении и выписан штраф.