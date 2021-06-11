Жители поселка в Конаковском районе Тверской области пожаловались на мутную воду

Для очистки воды компания закупила дополнительное оборудование Фото: Валерий РОМАНОВ

Прокуратура в Конаковском районе проверила деятельность муниципального унитарного предприятия по вопросу качества питьевой воды. Были отобраны пробы воды на артезианской скважине и у ряда потребителей, проживающих на улице Кооперативной в поселке 1-е Мая.

В ходе лабораторных испытаний установлено, что питьевая вода не соответствует предъявляемым требованиям по показателям "мутность" и "железо".

После вынесения представления компания приобрела оборудование для очистки воды.

В отношении директора юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении и выписан штраф.