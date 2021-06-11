С инвалида незаконно удерживали половину пенсии за долги в Тверской области

Инвалиду приходилось отдавать за долги половину пенсии Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Пеновского района обратился местный житель - инвалид 3 группы и сообщил, что с его пенсии по инвалидности удерживают 50% в счет оплаты долга.

Прокуратура провела проверку по инсполнительному документу и установила, что постановление о взыскании судебным приставом-исполнителем вынесено незаконно.

По закону на указанный вид дохода должника взыскание обращено быть не может.

Прокурором района принесен протест, по результатам рассмотрения которого постановление отменено, обращение взыскания на пенсию по инвалидности заявителя прекращено.