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Происшествия11 июня 2021 13:24

В дачном доме в Кимрах Тверской области мужчина до смерти забил собутыльника

Обвиняемый предстанет перед судом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Житель города Кимры предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством и убийстве товарища. Мужчину судят по ч.1 ст.109 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

7 апреля 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в дачном доме избил товарища, с которым вместе выпивал. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. В процессе следствия установлено, что мужчина также угрожал убийством другому знакомому.

В ходе расследования по уголовному делу были проведены экспертизы и установлены доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.