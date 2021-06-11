В дачном доме в Кимрах Тверской области мужчина до смерти забил собутыльника

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Житель города Кимры предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством и убийстве товарища. Мужчину судят по ч.1 ст.109 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

7 апреля 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в дачном доме избил товарища, с которым вместе выпивал. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. В процессе следствия установлено, что мужчина также угрожал убийством другому знакомому.

В ходе расследования по уголовному делу были проведены экспертизы и установлены доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.