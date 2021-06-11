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Происшествия11 июня 2021 12:27

На три дня в районах Тверской области объявлена высокая пожарная опасность

Жителям стоит помнить и соблюдать меры безопасности
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В лесах сохраняется высокая пожарная опасность Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В лесах сохраняется высокая пожарная опасность Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области в период с 12 по 15 июня сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом накануне выходных жителей и гостей региона предупредило региональное ГУ МЧС России, со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

На субботу, 12 июня, в Верхневолжье обещают до +24 градусов с грозами, на 13-14 июня температура воздуха еще повысится, вероятность дождей и гроз сохраняется. Ночью до +12, днем +26.

Граждан призывают не жечь траву и костры в лесах, о происшествиях сообщать по телефону 01, с сотового телефона – 101, 112.