На три дня в районах Тверской области объявлена высокая пожарная опасность

В лесах сохраняется высокая пожарная опасность Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области в период с 12 по 15 июня сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом накануне выходных жителей и гостей региона предупредило региональное ГУ МЧС России, со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

На субботу, 12 июня, в Верхневолжье обещают до +24 градусов с грозами, на 13-14 июня температура воздуха еще повысится, вероятность дождей и гроз сохраняется. Ночью до +12, днем +26.

Граждан призывают не жечь траву и костры в лесах, о происшествиях сообщать по телефону 01, с сотового телефона – 101, 112.