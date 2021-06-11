Артиллерийские снаряды, мины и гранаты обезвредили в Тверской области

В Тверской области продолжают находить снаряды времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

10 июня группами специальных (взрывных) работ аварийно-спасательных служб на территории Тверской области в Оленинском районе найдены и обезврежены взрывоопасные снаряды времён Великой Отечественной войны.

В числе трофеев: 25 мм артиллерийский снаряд, 37 мм артиллерийский снаряд, 47 штук 45 мм артиллерийских снарядов, четыре 50 мм артиллерийских снаряда, шесть 76 мм артиллерийских снарядов, семь 105 мм артиллерийских снарядов, пять 50 мм минометных мин, 82 мм минометная мина, пять ручных гранат Ф-1, семь ручных гранат РГД-33, пять противопехотных осколочных мин заграждения ПОМЗ-2, восемь взрывателей к артиллерийскому снаряду, две мелинитовые шашки.

Сводный отряд специалистов-пиротехников из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского спасательного Центра МЧС России, Тульского Спасательного Центра МЧС России продолжает работу вблизи деревни Васьково Оленинского муниципального округа. Запланирована очистка территорий общей площадью 30 га.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти от него на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасности, сообщить о находке в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".