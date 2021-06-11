Велосипедистка получила травмы в ДТП в Тверской области

Велосипедистка пострадала в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла на улице Чапаева в посёлке Селижарово Тверской области 10 июня. 34-летний водитель на автомобиле "Рено Логан" не справился с управлением и по касательной задел велосипедистку.

40-летняя женщина упала с велосипеда и получила травмы, а водитель иномарки скрылся. Впоследствии он был установлен, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Пострадавшую осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.