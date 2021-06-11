Житель Тверской области напилил леса на 1,4 миллиона рублей

Мужчина пилил лес для личных нужд Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию Андреаполя обратился инженер по охране Андреапольского лесного хозяйства Торопецкого лесничества и рассказал, что рядом с деревней Курово выявлена незаконная делянка.

Полицейские установили, что на землях госфонда спилены сосны и ели - всего 19 деревьев общим объемом 43,48 кубометров. Ущерб составил 1,4 миллиона рублей.

Подозреваемым оказался 24-летний житель Андреаполя. Мужчина пилил лес для личных нужд и увозил сырье на тракторе.

По ч. 3 ст. 260 УК РФ фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.