64 000 жителей Тверской области проголосовали за проекты благоустройства городов

Игорь Руденя отметил активность жителей региона в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов Фото: ПТО

10 июня во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил активность жителей региона в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства городов.

В голосовании было 47 проектов из 11 городов. В нем приняли участие более 64,4 тысячи человек.

- Была продемонстрирована активная позиция жителей наших крупных городов. Видим, что процесс ежегодно набирает обороты. Жители детально подходят к изучению проектов, в том числе идут дискуссии в социальных сетях, – отметил Игорь Руденя.

Победителями по итогам голосования стали объекты: набережная Фадеева в городе Кимры, зелёная зона в микрорайоне «Мигалово» в Твери, пешеходная зона по Ленинградскому шоссе в Торжке, Городской сад в Вышнем Волочке, привокзальная площадь в Ржеве, территория Восточного проезда в Бежецке.

Проекты будут реализованы в 2022 году.