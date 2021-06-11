Несколько улиц в центре Твери перекроют 13 июня

Улицы в центре Твери будут перекрывать в выходные
Фото: Максим КИСЕЛЕВ
13 июня в Твери с полуночи и до 17:00 будет ограничена парковка и с 8:00 утра до 17:00 движение всех видов транспорта на нескольких центральных улицах.
В частности:
- на улице Чернышевского (на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);
- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);
- на улице Желябова (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка);
- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы Желябова);
- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);
- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы).
Напомним также, что в связи с проведением спортивного фестиваля "Движение", на выходные в Твери перекроют набережную Степана Разина от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка и по Свободному переулку до улицы Советской. Проезжая часть будет доступна для пешеходов и велосипедистов.
Автовладельцам следует заранее планировать маршруты движения и парковку транспортных средств.