Несколько улиц в центре Твери перекроют 13 июня

Улицы в центре Твери будут перекрывать в выходные Фото: Максим КИСЕЛЕВ

13 июня в Твери с полуночи и до 17:00 будет ограничена парковка и с 8:00 утра до 17:00 движение всех видов транспорта на нескольких центральных улицах.

В частности:

- на улице Чернышевского (на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);

- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);

- на улице Желябова (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка);

- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы Желябова);

- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);

- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы).

Напомним также, что в связи с проведением спортивного фестиваля "Движение", на выходные в Твери перекроют набережную Степана Разина от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка и по Свободному переулку до улицы Советской. Проезжая часть будет доступна для пешеходов и велосипедистов.

Автовладельцам следует заранее планировать маршруты движения и парковку транспортных средств.