В Тверской области возобновят рейды по проверке соблюдения "масочного режима" в магазинах

Коронавирус никуда не делся - надо пользоваться масками в общественных местах и прививаться. Фото: Светлана Макеева

Губернатор Игорь Руденя 10 июня в вечернем прямом телеэфире обратился к жителям Тверской области с призывом не забывать о "масочном режиме" в общественных местах. Глава региона отметил, что в соседних регионах зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом и такое вполне возможно и в Верхневолжье в ближайшее время.

- Обращаюсь ко всем с призывом пользоватся масками. В ближайшее время будут проведены рейды по торговым центрам и сетевым магазинам. Мы видим, что люди начинают пренебрегать санитарными правилами, и если заведение не сможет обеспечить нам соблюдение правил, то будут приняты меры административного характера, - сказал Игорь Руденя.

При этом губернатор подчеркнул, что жителям региона необходжимо пройти вакцинацию. Это лучшее средство уберечься от заражения. Наряду с использованием антисептиков и масок, конечно.