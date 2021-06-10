В Твери уже в этом году начнется ремонт Дома офицеров

Губернатор рассказал о судьбе Дома офицеров в Твери. Фото: Youtube/Вести Тверь/скрин

В Твери в 2021 году приступят к ремонту здания №14 на улице Советской. Оно известно как Дом офицеров, а в дореволюционные времена это был Дом дворянского собрания.

О том, что здание начнут ремонтировать в этом году, 10 июня в вечернем тедеэфире сообщил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что сейчас идет подготовка проектно-сметной документации.

Игорь Руденя высказал мнение, что после ремонта там было бы здорово открыть культурно-выставочный центр.